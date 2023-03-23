В России создали технологию для маскировки тепловых объектов от дронов
В России создали технологию «Щит», способную маскировать тепловые объекты от дронов
Москва, 23 марта, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Российская компания «Армакс» разработала технологию «Щит», позволяющую маскировать объекты от беспилотных летательных аппаратов с тепловизором. Об этом 23 марта ТАСС сообщил гендиректор предприятия Михаил Закроев.
По словам главы компании, для маскировки теплового излучения разработали специальную плёнку, на которую проецируется окружающая местность. Плёнкой накрывают объект, и она работает как «линза-обманка».
«Дрон летит, видит землю, знает, где находится человек, летает вокруг, но не видит объекта. Человек выходит из-под «Щита» — дрон его обнаруживает», — рассказал он.
Закроев сообщил, что разработанная плёнка делает объекты невидимыми в том числе для спутников из космоса. Он сравнил это с «магией». Предложение о проведении дальнейших испытаний будет направлено в Минобороны.
Как сообщало ИА REGNUM, в пермском ЗАО «Кираса» разрабатывают комплекты маскировки для бойцов, чтобы также делать их невидимыми для тепловизоров. Это планируется сделать за счёт накидки, которая меняет цвет, как хамелеон, в зависимости от местности.