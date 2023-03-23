Магас, 23 марта, 2023, 14:52 — ИА Регнум. В Ингушетии нашли двух подозреваемых в подготовке теракта, которые числились пропавшими без вести. Об этом сообщил 23 марта ИА REGNUM источник в силовых структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Так, сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии при обследовании горно-лесистой части в Сунженском районе было установлено местоположение находящихся в федеральном розыске как без вести пропавшие Малика Гандалоева и Арсена Гаммадова. При обыске в местах проживания подозреваемых был обнаружен тайник с самодельным взрывным устройством.

Как сообщали СМИ, 22-летний Гандалоев, его 21-летний брат Рамазан, их 23-летний друг Арсен пропали в конце февраля после того, как выехали на автобусе из Астрахани в сторону села Троицкое. С тех пор их никто не видел, а Гаммадов написал отцу сообщение с просьбой его не искать.

22 марта сотрудники Центра «Э» при поддержке спецназа задержали Малика и Арсена. Они прятались в лесу, недалеко от села Алхасты. В отношении Гандалоева и Гаммадова возбудили уголовное дело по статьям об изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ. Оба задержаны. Такое же дело возбудили в отношении Рамазана Гандалоева, однако его задержать пока не удалось.