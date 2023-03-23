Военный эксперт Марочко: ВСУ попытаются продемонстрировать «победы» западным кураторам

Луганск, , 14:50 — REGNUM В настоящее время можно ожидать удары вооружённых формирований Украины по всей линии фронта, так как этим Киев хочет показать свои кураторам с Запада «победы», чтобы продолжать получать оттуда финансирование и оружие. Об этом 23 марта заявил военный эксперт Андрей Марочко в эфире телеканала «Москва-24».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Можно ожидать удары со стороны украинских боевиков абсолютно по всей линии фронта», — сказал он.

Также эксперт отметил, что у ВСУ имеется возможность для проведения небольшой атаки, чтобы вклиниться в наступающие российские войска, практически на всех направлениях в зоне спецоперации.

При этом Марочко уточнил, что такие удары нужны Киеву «для того, чтобы показать какие-то очередные «перемоги» [«победы»] для западных кураторов, чтобы они продолжали выделение денежного ассигнования Украине и поставляли оружие и боеприпасы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооружённых сил Украины в районе города Артёмовска Донецкой Народной Республики начали применять мобильные станции РЭБ для борьбы с российскими беспилотниками. Он отметил, что в арсенале ВСУ также имеются противодронные ружья, которые используются параллельно с упомянутыми мобильными станциями РЭБ для более эффективной работы.