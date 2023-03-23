Хоккеисты «Чикаго» не будут надевать радужные майки из-за закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ

Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Игроки американского хоккейного клуба «Чикаго» отказались надевать форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед матчем с «Ванкувером», который состоится в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила канадская телерадиовещательная корпорация CBC.

Игроки ХК «Чикаго Блэкхокс» © Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

После принятия в России закона о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино у клубов НХЛ, в которых выступают российские игроки, появились сложности с реализацией соответствующих акций. В составе «Чикаго» выступают россияне — защитник Никита Зайцев и голкипер Антон Худобин. Сославшись на обеспечение их безопасности, игроки клуба приняли решение не использовать форму радужной расцветки в рамках акции в поддержку ЛГБТ-сообществ.

При участии юристов было принято решение поддержать игроков клуба в их выборе. Таким образом, разминку матча с «Ванкувером», который запланирован на 27 марта, хоккеисты проведут в традиционной форме.

В январе хоккеисты клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» отказались надеть свитеры с символикой в поддержку ЛГБТ. Клуб распространил официальное заявление, в котором сообщил, что уважает сообщество ЛГБТ, но в то же время поддерживает право каждого уважительно выражать свои убеждения.