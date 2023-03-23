Мишустин: Россия планирует с 2026 года выпускать более ста самолётов различных модификаций

Москва, , 14:46 — REGNUM Россия планирует с 2026 года выпускать более ста российских самолётов различных модификаций в год. Об этом 23 марта сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

«Планируем выйти на выпуск более ста российских самолётов различных модификаций в год», — отметил глава правительства, добавив, что все решения по необходимому объему финансирования отрасли приняты.

По словам премьера, теперь главное не снижать набранные темпы, в частности по модернизации производственных линий.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в России началась разработка противолодочного самолёта на замену советским Ил-38. Воздушное судно получит современное бортовое оборудование и больший ассортимент вооружений. Этот самолёт построят практически полностью на отечественных электронных элементах и комплектующих.