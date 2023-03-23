Мишустин заявил, что Россия находится на острие движения мира к многополярности

Москва, , 14:46 — REGNUM На острие движения мира к многополярности находится сегодня Россия, заявил 23 марта, выступая в Госдуме, глава правительства Михаил Мишустин.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Глубокая трансформация мироустройства идёт с прошлого года, и всё большее число стран понимает: «справедливый мир будущего несовместим с «правилами», навязанными коллективным Западом», отмечает премьер-министр.

«Ускорилось движение к многополярности, — сказал Мишустин. — На острие этого процесса сейчас именно Россия».

Меняющийся мир не должен «выстраиваться только в интересах одной страны», в частности — США, заявил в конце февраля президент России Владимир Путин. По словам российского посла в США Анатолия Антонова, однополярность мира очень не хотят менять в США.

За многополярный мир без гегемонии США выступает и Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин заявляет, что и Китай, и Россия поддерживают многополярность мира и выступают за демократизацию международных отношений.