Москва, 23 марта, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Вопрос об отмене Единого государственного экзамена требует очень серьёзного обсуждения. Об этом 23 марта в ходе выступления с отчётом о работе правительства за 2022 год в Госдуме заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Глава правительства отметил, что, прежде чем принять решение, «нужно всё серьёзно взвесить и оценить».

«Что на сегодняшний день есть: ребята из дальних уголков именно при помощи ЕГЭ могут поступать в ведущие российские вузы и университеты. Это дает социальный лифт», ― пояснил премьер-министр.

Он также добавил, что при наличии альтернативных предложений их нужно рассматривать системно.

«Но то, что касается отмены ЕГЭ, это требует очень серьёзного обсуждения», ― констатировал глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что вопрос об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не обсуждается и даже не поднимался. Таких запросов не поступало ни от учителей, ни от министерств, указал он.

При этом он отметил, что для Донецкой и Луганской Народных Республик, а также для Херсонской и Запорожской областей до 2026 года доступен выбор, сдавать ЕГЭ и нет.

В свою очередь, в Минпросвещения России подчеркнули, что принятие таких важных решений, как отмена ЕГЭ, не может происходить без широкого обсуждения.