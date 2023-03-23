Мишустин пообещал перевести получение гражданства и ВНЖ в электронный вид

Москва, , 14:35 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал оперативно перевести в электронный вид процедуры получения гражданства и вида на жительство, документов для трудовой деятельности. Об этом глава правительства сообщил 23 марта в ходе выступления в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2022 год.

Паспорт РФ Иван Шилов, ИА REGNUM

Мишустин подчеркнул, что необходимо отладить все процессы для удобства людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Татьяна Шаршавицкая на сессии V Всероссийского конгресса турагентов заявила, что системы электронных виз и платежных карт туриста станут доступны для иностранцев в России уже до конца 2023 года. Процедура внедрения электронных виз в стране была заморожена в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.