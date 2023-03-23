Получение гражданства и ВНЖ в России переведут в электронный вид
Москва, 23 марта 2023, 14:35 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал оперативно перевести в электронный вид процедуры получения гражданства и вида на жительство, документов для трудовой деятельности. Об этом глава правительства сообщил 23 марта в ходе выступления в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2022 год.
Мишустин подчеркнул, что необходимо отладить все процессы для удобства людей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Татьяна Шаршавицкая на сессии V Всероссийского конгресса турагентов заявила, что системы электронных виз и платежных карт туриста станут доступны для иностранцев в России уже до конца 2023 года. Процедура внедрения электронных виз в стране была заморожена в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.