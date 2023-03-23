Красногорск, 23 марта, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Наличие у двух пациентов в Московской области заражения сибирской язвой не подтверждено предварительными анализами. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона в своём Telegram-канале.

Сибирская язва

Уточняется, что двоих контактировавших с заразившимися сибирской язвой пациентов доставила в медучреждение с соблюдением всех эпидемиологических мер бригада скорой помощи, после чего их поместили в изолированный бокс для исключения контактов.

Кроме того, указывается, что указанным лицам был проведён полный комплекс медицинских исследований, а также у них были взяты анализы, которые направили в лабораторию для установки диагноза.

«Предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Ситуация находится на контроле Минздрава МО и Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пациент, у которого врачи заподозрили сибирскую язву, был госпитализирован в Московской области. Мужчина прибыл на территорию области из Чувашии, где ранее было выявлено несколько случаев заражения этой инфекцией.