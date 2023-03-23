Правительство инициирует создание в новых регионах РФ особой экономической зоны

Москва, , 14:30 — REGNUM В новых регионах России планируется создать свободную экономическую зону. Соответствующий законопроект правительство намерено внести в Госдуму. Об этом 23 марта в ходе выступления в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2022 год заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Новые регионы на карте России по итогам референдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, законопроект будет рассматриваться на заседании правительства 24 марта.

«И внесём его в Государственную думу. Рассчитываем здесь на вашу поддержку», — обратился Мишустин к депутатам.

Он добавил, что власти уже ведут активную работу по восстановлению промышленного и экономического потенциала новых регионов. Премьер-министр напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу за восемь лет вывести новые регионы на общероссийский уровень по всем показателям.

Так, например, по его словам, рост в Херсонской и Запорожская областях могут обеспечить предприятия сельского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября российский лидер Владимир Путин подписал федеральные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее глава государства поручил утвердить программы социально-экономического развития новых регионов России. При разработке этих программ российскому правительству необходимо учесть, чтобы к 2030 году присоединившиеся к России субъекты — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — достигли социально-экономических показателей, соответствующих среднероссийским.