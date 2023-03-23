Москва, 23 марта, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Дефицит государственного бюджета России в размере 3,3 трлн рублей, который образовался в первые месяцы текущего года, объясняется тем, что на начало года перенесли часть расходов, чтобы ускорить заключение госконтрактов и авансирование. Об этом 23 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчётом в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

«Дефицит дальше будет постепенно приходить в соответствие с параметрами бюджета. В бюджете на 2023 год, вы знаете, заложен дефицит два процентных пункта, который будет покрыт в основном за счёт заимствований на внутреннем рынке», — сказал премьер-министр.

Мишустин подчеркнул, что положение России в бюджетной сфере уверенное, так как незначительный рост госдолга и краткосрочный дефицит бюджета страны не являются угрозами. Тогда как госдолг у большинства развивающихся стран превышает 60%.

«Мы также находимся в достаточно комфортном диапазоне нашего долга. У нас примерно госдолг на уровне 15% ВВП», — отметил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Минфина РФ, в январе–феврале 2023 года доходы госбюджета составили 3,16 трлн рублей, что ниже на 25%, чем за тот же период 2022 года. Расходы за два месяца составили 5,74 трлн рублей, что превысило аналогичный показатель прошлого года на 52%.