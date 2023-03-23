Прага, , 14:26 — REGNUM Правительство Чехии одобрило продление запрета на выдачу виз и разрешений на долговременное проживание российским и белорусским гражданам. Введённый после начала спецоперации на Украине запрет будет действовать вплоть до 31 марта 2024 года. Об этом 23 марта сообщило Чешское радио со ссылкой на пресс-службу правительства.

Чехия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Заявления на получение вида на жительство в Чехии, поданные гражданами РФ и Белоруссии в посольство [Чехии], считаются неприемлемыми в соответствии с действующим законодательством. Это означает, что они не подлежат никакому разбирательству», — говорится в сообщении.

Жители России и Белоруссии, имеющие двойное гражданство, также не смогут получить право на въезд. Транзит через аэропорты Чехии возможен для обладателей шенгенских виз, всем остальным нужна транзитная виза.

Ранее сообщалось, что Индия ввела ограничения на пребывание туристов из России по электронным туристическим визам. Теперь россиянам разрешается оставаться в стране не более 180 дней в течение одного календарного года.