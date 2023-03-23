Москва, 23 марта, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в игнорировании национальных расследований о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые ведут шведы, немцы и датчане.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Наш премьер-министр, глава правительства Михаил Мишустин еще в начале октября обратился к своим коллегам с официальным письмом с просьбой обеспечить транспарентность этого расследования», — заявил Лавров 23 марта в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Бурунди Альбером Шингиро.

Дипломат отметил, что до сих пор ни один из адресатов не ответил председателю правительства России на официальные обращения. По его словам, Запад, вероятно, заблокирует все инициативы Москвы в Организации Объединённых Наций (ООН) по расследованию взрывов на газопроводах.

Ранее американский журналист и автор расследования о причастности США к взрывам на «Северных потоках» Сеймур Херш обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в намеренном сокрытии информации о ЧП на газопроводах.