Москва, 23 марта, 2023, 14:24 — ИА Регнум. В 2022 году экономика России смогла выстоять и даже вернуться на траекторию роста. Об этом 23 марта заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время своего выступления с ежегодным отчётом в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Как напомнил председатель правительства, весной 2022 года аналитики давали прогнозы о падении ВВП нашей страны двузначными числами, однако российская экономика, хоть это и было непросто, смогла выстоять.

«Спад, неизбежный в таких условиях, оказался вполне умеренным. Однако мы вернули экономику на траекторию роста», — сказал он.

Также Мишустин отметил, что в данный момент даже некоторые международные организации дают прогноз по положительной динамике экономики России по итогам 2023 года «и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 году».

При этом премьер-министр подчеркнул, что экономика РФ не в первый раз показывает свою гибкость и также показала себя устойчивой в период пандемии коронавирусной инфекции в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Мишустин заявил, что прогнозы на значительное снижение ВВП России в 2022 году не оправдались. Несмотря на предрекаемое аналитиками падение ВВП, исчисляемое двухзначными числами, экономика РФ выстояла.