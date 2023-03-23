Мишустин: в России спад ВВП в 2022 году оказался умеренным, несмотря на прогнозы экспертов

Москва, , 14:18 — REGNUM Прогнозы на значительное снижение ВВП России в 2022 году не оправдались. Несмотря на предрекаемое аналитиками падение ВВП, исчисляемое двухзначными числами, экономика РФ выстояла. Спад оказался умеренным. Об этом 23 марта в своём докладе в Госдуме об итогах 2022 года заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Ещё прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами. Но мы выстояли. Да, это было непросто. Спад — неизбежный в таких условиях — оказался вполне умеренным», — отметил глава правительства.

При этом он подчеркнул, что экономику РФ удалось вернуть «на траекторию роста». Также Мишустин отметил, что по итогам 2023 года России некоторые международные аналитики предрекают позитивную динамику по ВВП, а в 2024 году — темпы роста ВВП, даже превышающие показатели развитых стран.