В РЖД объявили, что на майские праздники запустят 800 дополнительных поездов

Москва, , 14:23 — REGNUM Более 800 дополнительных поездов будут назначены на майские праздники компанией РЖД. Планируется ввести дополнительные поезда по наиболее востребованным направлениям.

Надпись РЖД на вагоне Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«С 28 апреля по 9 мая назначим более 800 дополнительных поездов», — указали в компании. Пиковыми датами выезда будут 28 апреля и 5 мая, отмечают в РЖД, пиковыми датами возвращения — 1 и 9 мая.

По данным РЖД, пассажирам в праздничные дни будет предоставлено три миллиона мест, если считать и основные, и вводимые дополнительно.

Дополнительно поезда будут ходить в праздники между Москвой и Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Казанью. Кроме того — между Москвой и курортами Северного Кавказа и Краснодарского края. Также дополнительные поезда будут курсировать в города Поволжья, Черноземья, Урала и Карелии из Центральной России.

Дополнительные поезда РЖД запускает на майские праздники ежегодно. Маршрут Москва — Санкт-Петербург является традиционно самым популярным на этот период. Также популярными направлениями из года в год остаются поезда из Москвы в Казань и из Москвы в Нижний Новгород.