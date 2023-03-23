Москва, 23 марта, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Более 800 дополнительных поездов будут назначены на майские праздники компанией РЖД. Планируется ввести дополнительные поезда по наиболее востребованным направлениям.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Надпись РЖД на вагоне

«С 28 апреля по 9 мая назначим более 800 дополнительных поездов», — указали в компании. Пиковыми датами выезда будут 28 апреля и 5 мая, отмечают в РЖД, пиковыми датами возвращения — 1 и 9 мая.

По данным РЖД, пассажирам в праздничные дни будет предоставлено три миллиона мест, если считать и основные, и вводимые дополнительно.

Дополнительно поезда будут ходить в праздники между Москвой и Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Казанью. Кроме того — между Москвой и курортами Северного Кавказа и Краснодарского края. Также дополнительные поезда будут курсировать в города Поволжья, Черноземья, Урала и Карелии из Центральной России.

Дополнительные поезда РЖД запускает на майские праздники ежегодно. Маршрут Москва — Санкт-Петербург является традиционно самым популярным на этот период. Также популярными направлениями из года в год остаются поезда из Москвы в Казань и из Москвы в Нижний Новгород.