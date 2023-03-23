Москва, 23 марта, 2023, 14:14 — ИА Регнум. «План-2030», в который будут входить все магистральные направления совместной работы, будет в течение ближайшего времени утверждён Россией и Китаем. Об этом 23 марта заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время своего выступления с ежегодным отчётом в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«На его [заявления о развитии практического взаимодействия России и Китая] основе мы с моим коллегой премьером Госсовета Китая господином Ли Цяном в ближайшее время утвердим «План-2030», который будет включать все магистральные направления совместной работы с нашими китайскими партнёрами», — сказал он.

Также председатель правительства уточнил, что по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве было принято совместное заявление о развитии практического взаимодействия двух стран на среднесрочную перспективу.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков отметил важность документов, подписанных главой Российского государства и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Он отметил, что одним из важнейших документов является декларация, касающаяся дальнейшего углубления отношений между Россией и Китаем.