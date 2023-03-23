Вашингтон, 23 марта, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Губернатор штата Флорида Рон Десантис от Республиканской партии, потенциальный соперник Дональда Трампа на президентских выборах, считает, что вовлеченность властей США в конфликт на Украине с точки зрения поставок оружия «была бы ошибочной», пишет New York Post.

Gage Skidmore Рон Десантис

Рон Десантис не видит необходимости в американской поддержке Киева, считая, что у США есть много других жизненно важных национальных интересов.

Отметим, что губернатор Флориды пока не подтвердил намерения баллотироваться на пост президента США. Однако именно его Дональд Трамп считает главным конкурентом в президентской гонке. Трамп также заявил, что конфликт на Украине не отвечает интересам США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США не считаются с людскими потерями Украины, помогая Киеву воевать с Россией. Фактически США уже стали участниками конфликта, отметил Патрушев. Вашингтон, как подчеркивает секретарь, уже вооружает и предоставляет Украине разведданные, обучает боевиков и помогает в планировании военных операций.