Москва, , 14:08 — REGNUM В России сохранили и расширили программу материнского капитала, которая за прошлый год стала значимой поддержкой для 1,3 млн семей. Об этом 23 марта в ходе выступления в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2022 год заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Женщина с коляской в парке © Мария Девахина/РИА Новости

Глава правительства подчеркнул, что эта программа доказала свою эффективность и востребованность. По его словам, чаще всего средства маткапитала направлялись на улучшение жилищных условий.

«С 1 февраля 2023 года маткапитал увеличился почти на 12% и составил сегодня около 587 тысяч рублей на первого ребёнка, а на второго он превысил 775 тысяч», ― напомнил Мишустин.

Теперь родители могут оплатить им образовательные услуги для детей, оказываемые индивидуальными предпринимателями. Также были расширены возможности предоставления ежемесячных выплат из средств маткапитала. Семья, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, может получать их не только на второго, но на всех детей до трёх лет, независимо от очередности рождения, в размере одного прожиточного минимума на ребёнка в месяц, напомнил премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин гарантировал индексацию материнского капитала по фактической инфляции, а не по ожидаемой. По словам председателя правительства, правительство проиндексировало маткапитал в условиях «непрерывного санкционного давления» на 11,9%.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поручил предоставлять маткапитал в новых регионах с 2007 года