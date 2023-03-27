Москва, , 12:40 — REGNUM С момента запуска программы «Семейная ипотека», более 500 тысяч российских семей улучшили свои жилищные условия при поддержке государства. А в 2023 году этой льготной программой смогут воспользоваться ещё не менее 165 тысяч семей с детьми.

Счастливая семья © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Семейная ипотека — одна из известных и популярных мер поддержки национального проекта «Демография». По условиям программы, ставка на весь срок договора составляет до 6% годовых (для Дальневосточного федерального округа — до 5%), разницу между рыночной и льготной ставками банкам компенсирует государство. Также по этой программе можно рефинансировать уже имеющийся ипотечный кредит.

«Реализация программ, направленных на улучшение демографии, повышение уровня жизни семей с детьми, является сегодня одним из ключевых направлений государственной политики. Меры социальной и семейной поддержки, в том числе программа «Семейной ипотеки», позволяющая приобретать жилье по льготной ставке, вошли в национальный проект «Демография» с горизонтом действия до 2024 года. Мы видим существенный благотворный эффект от ее реализации, ведь для многих семей жилищный вопрос — ключевой фактор при принятии решения о появлении ребенка. Во многом ее действие способствовало рождению более 500 тысяч детей», — прокомментировала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Сегодня воспользоваться льготной программой с государственной поддержкой могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился ребенок или усыновлен ребенок, рожденный в этот период, семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми и семьи, где воспитывается ребенок с инвалидностью. Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, в других регионах — до 6 млн рублей. Семейную ипотеку можно использовать для приобретения квартиры на первичном рынке, на покупку частного дома с участком и строительство собственного частного дома. А в марте 2023 года программа была расширена. Если семья воспитывает ребенка с инвалидностью, она может оформить ипотеку на жилье на вторичном рынке, если в регионе нет возможности купить квартиры в новостройке.

Большая семья Руслана Рязапова из Челябинска жила в одной квартире с родителями его супруги Натальи и думала, что приобрести свое собственное жилье для них так и останется мечтой. Но спустя год после рождения третьего ребенка семья в полном составе прибыла в банк, чтобы подписать кредитный договор для покупки новой трехкомнатной квартиры. Кредит выдали под 5% годовых, что более чем в два раза меньше сегодняшней средней ставки по ипотеке.

«Думали: все очень тяжело с семейной ипотекой, но на сегодняшний день оказалось все очень легко», — говорит Руслан Рязапов. «Мы жили в четырехкомнатной квартире с мамой. Но когда ты сама себе хозяйка — это очень хорошо», — поделилась Наталья Рязапова.

Помимо «Семейной ипотеки» под льготный процент, для многодетных семей доступна выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Возможностью уже воспользовались более 470 тысяч таких семей. С 2022 года оформить выплату можно на портале «Госуслуги».

Многодетная семья Тимохиных из Калужской области после рождения четвертого ребенка, благодаря выплате, смогла погасить часть ипотечного кредита, на который построила дом.

«Мы понимали, что нашей большой семье как воздух нужен свой дом, — говорит мама Юлия. — С помощью федеральной господдержки в размере 450 тысяч нам удалось оплатить часть ипотеки, туда же были вложены средства маткапитала на третьего и четвёртого ребёнка по национальному проекту «Демография».

Сейчас в доме Тимохиных подрастают четверо детей. «Различные выплаты от государства на детей позволяют улучшить материальное положение семьи на время, пока я нахожусь в декрете», — говорит Юлия.

В Дальневосточном федеральном округе с помощью семейной ипотеки можно также приобрести вторичное жилье в сельской местности. Кроме того, в январе 2023 года Правительство России увеличило размер выплаты на погашение ипотеки до 1 млн рублей для многодетных семей, проживающих в Приморском крае. На эту сумму могут претендовать семьи, в которых с 1 января 2023 года на территории региона родился третий или последующий ребенок. Еще одно условие для получения выплаты в увеличенном размере — приобретение недвижимости в Приморском крае.

«Повышенные выплаты в Приморье снизят финансовую нагрузку на семьи, создадут для них возможности улучшения жилищных условий. Кроме того, для большинства семей квартирный вопрос — один из ключевых факторов при принятии решения о рождении детей. Таким образом, мы говорим еще и о поддержке рождаемости, улучшении демографической ситуации в регионе», — говорит управляющий директор ДОМ. РФ Светлана Некрасова.

Многие семьи в качестве первого взноса по «Семейной ипотеке» используют материнский капитал. Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Демография», с 2020 года материнский капитал получают семьи, в которых появился первый ребенок. Его сумма ежегодно индексируется в соответствии с уровнем инфляции. В 2023 году размер материнского капитала был проиндексирован на 11,9% и составляет сейчас 587 тысяч на первого ребенка и 775,6 тысяч на второго. Сумма для семей, которые получили материнский сертификат на первого ребенка, при рождении второго ребенка составляет 188,6 тыс. рублей.