Мишустин сообщил, что правительство направит 250 млрд рублей на развитие инфраструктуры регионов

Москва, , 14:01 — REGNUM По поручению президента России Владимира Путина правительством будет направлено дополнительно 250 млрд рублей в рамках программы инфраструктурных бюджетных кредитов на развитие региональной инфраструктуры, 100 млрд из которых получат регионы Дальнего Востока. Об этом 23 марта заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время своего выступления с ежегодным отчётом в Госдуме.

Рубль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Добавим к уже распределенному 1 трлн рублей 250 млрд рублей на обновление ЖКХ, транспортные и социальные объекты. Причём 100 млрд рублей из этих средств предусмотрены для дальневосточных регионов», — сказал он.

Кроме того, председатель правительства уточнил, что также 50 млрд рублей бюджетных займов будет направлено для проведения модернизацию на основе современных технологий общественного транспорта и ещё 5 млрд рублей — на перевод работающих на мазуте котельных на биотопливо.

«Объём этих кредитов уже законодательно закреплён. Буквально на прошлой неделе Государственная дума приняла закон. Глава государства его подписал», — подчеркнул Мишустин.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Михаил Мишустин сообщил о завершении строительства первых 107 км на участке от Москвы до Казани автомагистрали М-12 «Восток». Он уточнил, что было построено и отремонтировано более 22 тыс. километров дорог и уложено 176 млн квадратных метров полотна.