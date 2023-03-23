Москва, , 13:58 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности выслушать предложения по упрощенному получению гражданства Российской Федерации иностранцами, говорящими на русском языке и считающими себя русскими.

Паспорт гражданина РФ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«По миграционной политике… Мы всецело это поддерживаем [упрощение процесса получения гражданства РФ]. Я с удовольствием выслушаю все предложения, которые есть для того, чтобы мы предложили простой путь получения гражданства людям, говорящим на русском языке», — сказал политик в ходе своего выступления с ежегодным отчётом в Госдуме 23 марта.

Также в ходе своего выступления Мишустин отметил, что российское правительство готово поддержать бизнес иностранных компаний, желающих реализовывать свои проекты и цели на территории России.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист Лукас Вера, выступающий за российский футбольный клуб «Оренбург», рассчитывает получить гражданство России. По словам руководителя «Оренбурга», одноклубники поддержали его решение.