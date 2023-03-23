Москва, 23 марта, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции в Мелитополе, пострадавшего после взрыва самодельного взрывного устройства, сообщает 23 марта пресс-служба СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«По данным следствия, на улице Крупской в городе Мелитополе Запорожской области по пути следования на работу сотрудника полиции было заложено самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в Мелитополе утром 23 марта получил ранения сотрудник полиции. В настоящее время пострадавший правоохранитель госпитализирован с травмами различной степени тяжести для оказания медицинской помощи.