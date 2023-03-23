Хельсинки, 23 марта, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Финляндии сделало исключение для транспортировки груза удобрений в финском порту Котка. Об этом говорится в распространенном 23 марта заявлении.

Александр Погожев ИА REGNUM Минеральные удобрения

В ведомстве разрешили транспортировку груза российских удобрений.

«Предоставленное разрешение обусловлено тем, что удобрения будут отправлены в третью страну для содействия продовольственной безопасности», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по подозрению в нарушении режима санкций было задержано российское грузовое судно Swem в порту Финляндии. Судно должно было принять груз удобрений у компании, которая принадлежит некоему «российскому олигарху», включенному в санкционный список ЕС. По словам представителя МИД Финляндии, скорее всего, груз сможет продолжить свой путь после получения разрешения. По некоторым данным, размер партии удобрений, задержанной в Котке, составляет 20 000 тонн. На мировом рынке её стоимость может составить €10–12 млн.

Отметим, санкции ЕС не препятствует импорту удобрений из России в Евросоюз или их транзиту через территорию ЕС. Однако, согласно персональным санкциям против РФ, активы, принадлежащие лицом, попавшим под санкции, должны быть заморожены.