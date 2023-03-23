Премьер-министр Мишустин: РФ скоро адаптируется к давлению и перейдет на новый путь развития

Москва, , 13:49 — REGNUM Внешнее давление, которое оказывается на Россию, скорее всего, не ослабеет, однако наша страна скоро окончательно адаптируется к нему и перейдет на путь долгосрочного поступательного развития. Об этом 23 марта заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время своего выступления с ежегодным отчётом в Госдуме.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал премьер-министр, одним из приоритетных направлений работы правительства в минувшем году являлось удовлетворение потребности отечественной экономики в финансовых ресурсах и инструментах.

При этом он указал, чтобы оказана поддержка отдельным отраслям, инвестиционной активности, деловому климату и регионам, и добавил, что все эти действия «позволили в прошлом году дать экономике новые точки опоры, но работа на этом не останавливается».

«Будем реалистами — внешнее давление на Россию вряд ли ослабнет. Тем не менее мы рассчитываем, что уже в 2024-м период адаптации завершится. И Россия встанет на путь долгосрочного поступательного развития», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что попытки исключить Россию из мирового экономического пространства через санкции провалились. Также он уточнил, что наша страна продолжила укреплять кооперацию с дружественными странами.