Москва, 23 марта, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Доходы в большинстве субъектов РФ по итогам 2022 года в среднем выросли на 13%. Об этом 23 марта сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчётом в Госдуме.

ИА REGNUM Россия

«Налоговые и неналоговые доходы бюджетов повысились. В среднем на тринадцать процентов — мы это внимательно мониторим, и составили почти 15,5 трлн рублей», — сказал Мишустин.

При этом он отметил, что ситуация в регионах разная, есть субъекты, где доходы в прошлом году снизились. Основное падение доходов было у нефтедобывающих регионов. Правительство ищет возможности, как дополнительно помочь данным субъектам РФ и другим регионам.

Мишустин сообщил, что правительство в общей сложности в 2022 году направило в региональные бюджеты почти 4 трлн рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. По словам главы правительства, для пополнения региональных бюджетов в прошлом году также были выделены кредиты на 720 млрд рублей, чтобы не было необходимости брать рыночные кредиты.

«Это позволило им сэкономить свыше 65 миллиардов на обслуживании, соответственно, государственного долга», — отметил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что в стране растёт внутренний спрос. Он подчеркнул, что это не случайный всплеск, а наметившаяся долгосрочная тенденция. В апреле ожидается, что темпы роста розничного оборота будут не менее 5%.