Москва, 23 марта, 2023, 13:46 — ИА Регнум. В России в 2023 году продолжат поддерживать социально уязвимые слои населения. Будут, в частности, повышены социальные пенсии 1 апреля. За год их рост составит 13,5%. Об этом сказано в отчётном докладе о работе правительства за 2022 год и планах на 2023 год, который представил премьер-министр Михаил Мишустин перед депутатами Госдумы.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Сохраним действующие меры поддержки — для наиболее уязвимых категорий граждан. Уже с 1 апреля повысим социальные пенсии в дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации. Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии», — заявил глава правительства.

Ранее правительство РФ приняло постановление, согласно которому социальные пенсии с 1 апреля будут дополнительно проиндексированы ещё на 3,3%. Ранее планировалось провести их индексацию на 10%. По данным Минтруда, это решение коснётся 4 млн человек. В бюджете РФ на эти цели предусмотрено около 15,6 млрд рублей.

В ведомстве также отметили, что в связи с темпами инфляции в первом полугодии 2022 года было решено провести повышение соцвыплат поэтапно, а не как обычно, в разовом формате. Так, величина индексации социальных пенсий с 1 июня 2022 года составит 10%, а с 1 апреля 2023 года — еще 3,3%.