Москва, , 13:45 — REGNUM По всей России уже в ближайшее время заработает специальный Государственный фонд поддержки ветеранов спецоперации и семей погибших участников СВО. Об этом 23 марта в ходе выступления в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2022 год заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Фонд должен заработать в течение ближайших месяцев по всей стране. Граждане через многое прошли ― и им нужны повышенное внимание и особая забота государства», ― подчеркнул глава правительства.

Он также заверил, что «это будет обеспечено».

Мишустин напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина правительство уже приступило к созданию специального госфонда.

«Его главной задачей будет адресная поддержка ветеранам специальной военной операции и семьям погибших бойцов», ― указал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, о создании специального государственного фонда, который будет оказывать адресную помощь ветеранам военной спецоперации и семьям погибших, президент РФ Владимир Путин объявил 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию.

Позднее глава государства утвердил перечень поручений по итогам реализации послания Федеральному собранию от 21 февраля 2023 года. Согласно ему необходимо обеспечить функционирование структурных подразделений государственного фонда поддержки участников СВО во всех регионах.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поручил обеспечить участникам СВО не менее 14 дней отпуска