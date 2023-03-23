Мишустин объявил, что МРОТ вырастет на 18,5%

Москва, , 13:51 — REGNUM В России с 1 января будущего года вырастет минимальный размер оплаты труда, заявил в ходе своего выступления в Госдуме глава правительства Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Назвав одной из приоритетных задач российского правительства «повышение благосостояния граждан», Мишустин объявил, что МРОТ будет увеличиваться последовательно, опережая при этом рост инфляции.

«По поручению президента проведём индексацию МРОТ с 1 января следующего года — на 18,5%», — сказал глава правительства.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля поднять МРОТ, чтобы это повышение опережало темпы инфляции. В Госдуму в конце января внесли законопроект о повышении МРОТ в 2024 году.

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