Москва, 23 марта, 2023, 13:51 — ИА Регнум. В России с 1 января будущего года вырастет минимальный размер оплаты труда, заявил в ходе своего выступления в Госдуме глава правительства Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Назвав одной из приоритетных задач российского правительства «повышение благосостояния граждан», Мишустин объявил, что МРОТ будет увеличиваться последовательно, опережая при этом рост инфляции.

«По поручению президента проведём индексацию МРОТ с 1 января следующего года — на 18,5%», — сказал глава правительства.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля поднять МРОТ, чтобы это повышение опережало темпы инфляции. В Госдуму в конце января внесли законопроект о повышении МРОТ в 2024 году.