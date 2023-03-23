Мишустин: объём инвестиций в Крым в 2022 году составил порядка 300 млрд рублей

Москва, , 13:31 — REGNUM За 2022 год число инвесторов в Крым увеличилось. Об этом 23 марта в ходе выступления в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2022 год заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня на рубль льгот, предоставленных участникам свободной экономической зоны, приходится около трёх рублей частных капиталовложений. А всего их объём ― порядка 300 миллиардов», ― уточнил глава правительства.

Он также добавил, что благодаря программе социально-экономического развития региона за 2022 год на полуострове было отремонтировано порядка 300 км дорог, в детских садах появились ещё свыше 1,5 тысячи дополнительных мест.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин отметил прогресс в социально-экономическом развитии Республики Крым, вместе с этим ставилась задача нарастить приток частных инвестиций, создать комфортные условия для бизнеса. Российский лидер подчеркнул, что по итогам работы специальной экономической зоны на полуострове за восемь лет на один вложенный государством рубль получено три рубля инвестиций.

Кроме того, в Крыму реализуется более 250 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций почти 450 млрд рублей. В Севастополе — ещё около 100 проектов на общую сумму более 217 млрд рублей.

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