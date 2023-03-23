Москва, 23 марта, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Попытки исключить Россию из мирового экономического пространства через санкции провалились. Об этом 23 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

ИА REGNUM Россия

«Мы продолжили укреплять кооперацию с дружественными странами. С теми, кто разделяет наши взгляды и ценности», — заявил глава правительства, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме.

Россия и Белоруссия, как сказал Мишустин, в условиях санкционного давления смогли предотвратить возникновение нехватки оборудования и продовольствия. Россия в рамках Союзного государства и в формате «пятерки» ЕАЭС приняла меры, направленные на повышение устойчивости экономик.

«Мы приняли совместные антикризисные меры», — уточнил премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Мишустин прямо заявил, что по России нанесли санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. В этих условиях правительству пришлось практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с антироссийскими санкциями. Кабмин в штабном режиме работал над контрмерами, чтобы защитить людей, одновременно создавая основу для роста экономики и достижения национальных ориентиров.