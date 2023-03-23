Москва, 23 марта, 2023, 13:33 — ИА Регнум. В НАТО относятся у гражданам Украины как к «расходному материалу», сообщила 23 марта журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Полигон НАТО

По словам российского дипломата, НАТО является на сегодняшний день «соучастником ужасающих преступлений» украинского руководства.

«Украинцы для НАТО, как мы все видим, — это просто расходный материал, — сказала Захарова. — Их судьба ни в европейских столицах, ни за океаном никого не заботит».

Она напомнила, что народ «и уничтожали», «и сталкивали» жителей одних территорий с другими, а теперь «уже начали просто травить». По её словам, заявление из Лондона о планах поставить ВСУ снаряды с обеднённым ураном — это «верх цинизма».

В британском минобороны объявили, что готовы передать ВСУ боеприпасы, содержащие обеднённый уран. В ответ на последовавшую негативную реакцию, причём не только из России, но и из Британии, ведомство заявило, что такие снаряды не опасны для российской стороны и якобы будут использоваться украинцами «для самообороны».

Эксперты утверждают, что обеднённый уран весьма опасен, несмотря на свою сравнительно невысокую радиоактивность. Заражение почвы и воды от разрыва сердечников снарядов с этим тяжёлым металлом не может не отразиться на людях в зоне их применения.