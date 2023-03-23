Москва, , 13:30 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в ходе заседания рассматривалась готовность к паводку в Верхневолжье. Участие в заседании приняли руководители региональных министерств и ведомств, федеральных структур, главы муниципалитетов.

Половодье Borovskr.ru

Игорь Руденя отметил — прошедшей зимой высота снежного покрова превысила средние многолетние значения. «В связи с этим необходимо принять усиленные меры для безопасности населения и территорий при повышении уровня воды в реках, озерах и водохранилищах. Особого внимания требуют населенные пункты, расположенные в зоне повышенного риска подтопления, — заявил глава региона. — В области отработан алгоритм действий в условиях половодья. Организовано взаимодействие с Московско-Окским бассейновым водным управлением, Каналом имени Москвы и соседними регионами для координации действий по регулированию гидрологического режима водохранилищ во время половодья».

С помощью системы гидрологических постов ведется постоянный мониторинг паводковой ситуации. Установлены пункты контроля, позволяющие определять критический уровень воды и оперативно принимать меры по предотвращению негативных последствий. В районах и округах области сейчас идет проверка готовности гидротехнических сооружений, завершается формирование группировки сил и средств для оперативного реагирования в период весеннего половодья — по данным МЧС она составит 7600 человек и 2700 единиц техники.

Губернатор поставил задачи перед руководителями территорий, прежде всего с повышенным риском подтоплений. Первая — установить круглосуточный контроль противопаводковых мероприятий. В каждой администрации должны быть назначены ответственные за их своевременное проведение, организовано постоянное дежурство на период половодья. Вторая задача — обеспечить работу систем оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях, а также провести информационную кампанию с жителями по разъяснению порядка действий при возможном подтоплении территории. Третье направление работы — обеспечить готовность пунктов эвакуации и временного размещения граждан в случае необходимости. Четвертое — совместно с Министерством транспорта Тверской области контролировать состояние дорожной сети. Должен быть создан запас материалов и сформированы ремонтные бригады. Также необходимо следить за расчисткой дорог, ведущих к гидротехническим сооружениям.

От штатного прохождения весеннего половодья и эффективного регулирования уровня воды в водоемах во многом будет зависеть пожароопасная обстановка в регионе, подчеркнул Игорь Руденя. За прошедшие годы в Тверской области сформирована комплексная система подготовки к пожароопасному периоду. Результатом стало снижение числа природных пожаров и площади пострадавших лесов, случаев возгораний из-за пала сухой травы и объема нанесенного ущерба.

В Тверской области совместно с региональным управлением МЧС, МРСК, с привлечением сельскохозяйственных организаций, охото-, лесо — и недропользователей формируется необходимая группировка сил и средств. В основную войдет почти 2000 человек, более 1000 единиц техники и средств пожаротушения. Дополнительно возможно привлечение еще порядка 250 специалистов и 185 единиц техники.

Игорь Руденя поручил главам муниципалитетов взять под личный контроль весь комплекс мероприятий по подготовке к прохождению пожароопасного периода и профилактике возгораний. Особенно это важно в период майских праздников. В установленные сроки должна быть проведена опашка населенных пунктов, загородных детских лагерей и садоводческих товариществ, прочистка и создание новых минерализованных полос, подготовка пожарных водоемов и обеспечение к ним свободного проезда, наличие знаков навигации.

С конца марта в регионе должна полностью заработать система мониторинга обстановки в лесах, включая видеонаблюдение, спутниковый и авиационный контроль, регулярное наземное патрулирование лесных массивов. В муниципалитетах будут работать межведомственные патрульные группы, состоящие в том числе из сотрудников органов местного самоуправления, МВД, МЧС, лесопользователей.

Губернатор обозначил еще одно важное направление — профилактическая работа с населением: разъяснительные кампании в школах, средствах массовой информации и социальных сетях, размещение противопожарных аншлагов в популярных местах отдыха на природе.