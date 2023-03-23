Москва, 23 марта, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Бизнесмена из Ирана задержали по подозрению в совершении развратных действий по отношению к 12-летней девочке в лифте многоэтажки на севере Москвы. Об этом сообщил источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Инцидент произошёл 21 марта. Вместе с 12-летней школьницей в лифт зашел 45-летней гражданин Ирана. По словам девочки, мужчина стал приставать к ней, о чем она и рассказала матери по возвращении домой. Женщина вызвала сотрудников полиции. Гражданина Ирана задержали в той же многоэтажке, где и произошел инцидент, сообщил источник.

В отношении 45-летнего иранца возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении несовершеннолетнего». На данный момент мужчина задержан, а с девочкой работают психологи.

По предварительным данным, в столице у задержанного есть туристический бизнес, который он ведёт уже несколько лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ульяновске задержали 56-летнего преподавателя и руководителя шахматного клуба за «насильственные действия сексуального характера» в отношении несовершеннолетнего. Начато расследование.