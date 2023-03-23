Москва, 23 марта, 2023, 13:19 — ИА Регнум. В ходе выступления с отчётом в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о завершении строительства первых 107 км на участке от Москвы до Казани автомагистрали М-12 «Восток».

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

По заявлению первого замглавы «Автодора» Игоря Коваля, госкомпания планирует полностью запустить трассу М-12 «Восток» в текущем году. Продолжение трассы до Екатеринбурга планируется построить в 2024 году.

По словам главы правительства, девятым приоритетом стало развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

«Было построено и отремонтировано более 22 тыс. километров дорог и уложено 176 млн квадратных метров полотна», — сообщил Мишустин, добавив, что это на 16 млн квадратов больше предыдущих достижений.

Как сообщало ИА REGNUM, автомагистраль М-12 длиной 811 км пройдет по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, по территориям Чувашии и Татарстана. Трасса объединит 17 крупнейших региональных центров. Время в пути между Москвой и Казанью сократится вдвое и займет всего шесть с половиной часов вместо двенадцати. Трасса М-12 позволит разгрузить одно из наиболее напряженных направлений в стране — федеральную трассу М-7 «Волга».