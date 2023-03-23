Москва, 23 марта, 2023, 13:17 — ИА Регнум. В течение трёх ближайших месяцев должен состояться полёт обновлённого самолёта SSJ100 с отечественными двигателями. Об этом 23 марта заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время своего выступления с ежегодным отчётом в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM SSJ-100

Как отметил премьер-министр, в 2022 году были полностью закончены аэродинамические испытания обновленного отечественного лайнера Sukhoi Superjet100.

«Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Его первый полёт планируется в течение ближайших трёх месяцев», — сказал он.

Кроме того, Мишустин указал, что также ранее состоялись успешные лётные испытания опытных образцов регионального воздушного судна Ил-114 и лёгкого многоцелевого самолёта «Байкал». При этом председатель правительства добавил, что в декабре 2022 года прошли сертификацию двигатель ПД-14 и композитное крыло для самолёта МС-21.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Институте авиационного приборостроения «Навигатор» (АО «Навигатор») рассказали, что отечественный многоцелевой самолёт ТВС-2МС полностью оснастили российским авиационным оборудованием. На воздушное судно поставили современные умные многофункциональные индикаторы, самолетный ответчик СО-2010, вычислители пилотажно-навигационных параметров ВПНП-1М со встроенными инерциальными датчиками и вычислителем системы воздушных сигналов, магнитометр ЦДМК-1, устройство преобразования и сопряжения.