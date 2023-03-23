Мишустин: система образования в РФ сориентирована на достижение технологического суверенитета

Москва, , 13:14 — REGNUM Система образования в России сориентирована на достижение технологического суверенитета. Об этом 23 марта в ходе выступления в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2022 год заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Мы сориентировали нашу систему образования на достижение технологического суверенитета», ― указал глава правительства.

Он также добавил, что правительство обновило перечень направлений подготовки по среднему профессиональному образованию. Кроме того, добавил Мишустин, в рамках «Профессионалитета» был открыт 71 образовательно-производственный кластер, где обучается более 150 тысяч студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна обеспечить себе технологический суверенитет, создав собственные технологии в важнейших отраслях, таких как микроэлектроника, сфера IT, транспорт и многие другие. При этом глава государства подчеркнул, что «создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии» необходимо за короткий срок.

По словам российского лидера, это обеспечит независимость России от иностранных технологий «в производстве любой критически важной для нас продукции».

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