Москва, , 13:11 — REGNUM Автомобильная часть Крымского моста восстановлена полностью. На это потребовалось 4,5 месяца. Об этом 23 марта в своём докладе в Государственной думе о работе правительства за 2022 год заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

О полном восстановлении работы двух автомобильных частей Крымского моста 17 марта доложил президенту РФ Владимиру Путину на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он отметил, что уже полноценно функционирует одна железнодорожная часть моста. Продолжается ремонт второй. Как заверил президента Хаснулин, работы будут выполнены раньше намеченного на 1 июля срока.

Диверсия на Крымском мосту была совершена 8 октября 2022 года. На автомобильной части Крымского моста украинские террористы взорвали грузовик с взрывчаткой из-за чего произошло частичное обрушение двух пролётов и повреждена железнодорожная часть.