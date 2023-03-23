Москва, 23 марта, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Российский бизнес успешно адаптировался к новым условиям, возникшим из-за санкций, заявил 23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своём выступлении в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

«Благодаря этим шагам бизнес смог освободить ресурсы и направить их на перестройку своих товарных и логистических цепочек, адаптироваться к изменившимся условиям», — сказал Мишустин.

При том, что по России был нанесён санкционный удар, равному которому в современной истории не было, отметил глава правительства.

В начале марта президент России Владимир Путин указал на положительную сторону западных антироссийских санкций, которые способствовали повышению экономического и финансового суверенитета страны.

Позднее глава государства заявил, что западные атаки на российский бизнес приведут вовсе не к тому результату, которого ждут недружественные страны. В России в результате увеличилась экономическая свобода, уходят лишние административные барьеры.