Глава российского правительства пообещал поддержать иностранцев, желающих работать в РФ

Москва, , 13:03 — REGNUM Иностранные компании, желающие реализовывать проекты в России, найдут здесь поддержку, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед Государственной думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Иностранным компаниям работалось и работается в России комфортно. Те, кто решит реализовать проекты в нашей стране, найдут поддержку», — уточнил Мишустин.

По словам премьер-министра, в течение 2022 года в специальных административных районах (САР) на островах Октябрьский (Калининградская область) и Русский (Приморский край) зарегистрировались 83 международные компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миллиарды долларов, принадлежащие иностранным инвесторам, застряли в России и не могут быть выведены из страны. Речь идет о дивидендах от акций, процентных выплатах и других активах, которые западные компании, особенно крупные инвестиционные фирмы, такие как JP Morgan Asset Management и Schroders Plc, не продали до начала конфликта на Украине.