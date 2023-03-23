Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту военный спутник Минобороны
Плесецк, Архангельская область, 23 марта 2023, 12:59 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1а», стартовавшая утром 23 марта с космодрома Плесецк в Архангельской области, вывела на орбиту военный спутник «Космос-2567» в интересах Министерства обороны Российской Федерации.
«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского оборонного ведомства.
Отмечается, что с комическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.
Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщала, что запуск «Союз-2.1а» состоялся в 09:40 по московскому времени. Отмечалось, что проект осуществляется в «интересах Минобороны России».