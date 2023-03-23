Плесецк, Архангельская область, , 12:59 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1а», стартовавшая утром 23 марта с космодрома Плесецк в Архангельской области, вывела на орбиту военный спутник «Космос-2567» в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» Иван Шилов © ИА REGNUM

«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Отмечается, что с комическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщала, что запуск «Союз-2.1а» состоялся в 09:40 по московскому времени. Отмечалось, что проект осуществляется в «интересах Минобороны России».