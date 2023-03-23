МИД: последствия применения снарядов с ураном на Украине невозможно будет проконтролировать

Москва, , 12:58 — REGNUM Радиационные последствия, которые могут появиться в случае применения на Украине боеприпасов с обеднённым ураном, нельзя будет проконтролировать. Об этом 23 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Теперь воздействие использованных орудий, снарядов невозможно будет контролировать ни соседним государствам, ни государствам региона, это просто будет сделать нельзя», — отметила она, комментируя планы Великобритании передать Киеву снаряды с низкообогащённым ураном.

Также Захарова подчеркнула, что радиации невозможно что-либо сказать или как-то договориться с ней, так как её нельзя поставить под контроль.

При этом официальный представитель МИД напомнила об авариях на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме, которые продолжают отзываться страшными последствиями.

«Масштаб их разный, но урок один: с радиацией договориться не получается», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что западные поставки Украине снарядов с обеднённым ураном подводят мир к ядерному Армагеддону. Также он назвал «бредом» утверждения администрации США о том, что боеприпасы с обеднённым ураном являются обычным типом вооружений, который используется уже несколько десятилетий и не представляет повышенной опасности.

Отметим, 20 марта в Лондоне сообщили о планах начать поставки Киеву снарядов с низкообогащённым ураном. В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на такие действия Лондона.