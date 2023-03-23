Москва, 23 марта, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Радиационные последствия, которые могут появиться в случае применения на Украине боеприпасов с обеднённым ураном, нельзя будет проконтролировать. Об этом 23 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Теперь воздействие использованных орудий, снарядов невозможно будет контролировать ни соседним государствам, ни государствам региона, это просто будет сделать нельзя», — отметила она, комментируя планы Великобритании передать Киеву снаряды с низкообогащённым ураном.

Также Захарова подчеркнула, что радиации невозможно что-либо сказать или как-то договориться с ней, так как её нельзя поставить под контроль.

При этом официальный представитель МИД напомнила об авариях на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме, которые продолжают отзываться страшными последствиями.

«Масштаб их разный, но урок один: с радиацией договориться не получается», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что западные поставки Украине снарядов с обеднённым ураном подводят мир к ядерному Армагеддону. Также он назвал «бредом» утверждения администрации США о том, что боеприпасы с обеднённым ураном являются обычным типом вооружений, который используется уже несколько десятилетий и не представляет повышенной опасности.

Отметим, 20 марта в Лондоне сообщили о планах начать поставки Киеву снарядов с низкообогащённым ураном. В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на такие действия Лондона.