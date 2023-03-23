Москва, , 12:58 — REGNUM В России, несмотря на станции, удалось не допустить товарного дефицита. Большую роль в этом сыграл «зелёный коридор» для импорта. Об этом 23 марта в ходе выступления в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2022 год заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Магазин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Зелёный коридор» для импорта помог не допустить дефицита. Мы также запретили реэкспорт оборудования, комплектующих и медизделий», ― отметил глава правительства.

Он также уточнил, что на внутреннем рынке было сохранено порядка 1700 видов товаров.

Мишустин также указал на то, что уровень продовольственной безопасности в России является одним из самых надёжных в мире. По его словам, внутренний спрос на зерно, сахар, мясо, рыбу и растительное мясо обеспечен с избытком.

Кроме того, указал премьер-министр, в 2022 году удалось собрать рекордный урожай зерновых ― 157 миллионов тонн. Он отметил, что такого не бывало и в советское время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «адские» санкции Запада с треском провалились. По его словам, абсолютное большинство промышленных и потребительских товаров замещены отечественными или азиатскими марками, работает и параллельный импорт.

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