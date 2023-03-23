Москва, 23 марта, 2023, 12:58 — ИА Регнум. В 2022 году в России были дважды проиндексированы пенсии неработающим пенсионерам. В первый раз это было сделано более чем на 8,5%, во второй — ещё на 10%. Об этом 23 марта в своём докладе по итогам работы правительства перед Государственной думой за 2022 год заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«По поручению главы государства мы дважды проиндексировали страховые пенсии неработающих пенсионеров: более чем на 8,5% с начала января и еще на 10% с 1 июня», — рассказал председатель правительства.

Он отметил, что в прошлом году средний размер страховых пенсий неработающих пенсионеров вырос почти на 3 тыс. рублей, составив более 20 тыс. рублей.

Что касается 2023 года, то с 1 января пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4,8%. Размер средней страховой пенсии составил 21 864 рубля. Социальные пенсии в России с 1 апреля будут увеличены на 3,3%.