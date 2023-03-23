Москва, 23 марта, 2023, 13:04 — ИА Регнум. В Научном центре мирового уровня (НЦМУ) «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение» (на базе НИИ биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича) создали уникальный медицинский веб-ресурс «БиоВитрина». Разработка ученых сочетает в себе биологические образцы биобанков и обеспечивает новый уровень взаимодействия между научными сотрудниками разных организаций.

Ulgov.ru Микробиологическая лаборатория

Веб-репозиторий создан благодаря национальному проекту «Наука и университеты». Разработка сотрудников научного центра мирового уровня «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение» позволяет пользователю ознакомиться с коллекцией образцов биоматериала человека (плазма, сыворотка крови, моча, биоптаты). Все образцы в каталоге систематизированы согласно международной классификации болезней МКБ-10. После того как научный сотрудник выбрал наиболее подходящие под его задачи образцы, он может оформить заказ на их получение.

Необходимым условием для получения биологических образцов является последующая публикация результатов экспериментальных исследований на веб-ресурсе «БиоВитрина».

В дополнение к описанному выше функционалу, в ресурсе реализован сервис личного кабинета донора биологического образца, предоставляющего возможность получения донору доступа к результатам исследований. Это создает своего рода биологический цифровой портрет пациента, а в будущем сведения о результатах исследований могут быть использованы специалистами для корректировки терапии и обеспечения наиболее полной и качественной помощи.

«Первые работы по созданию платформы «БиоВитрина» начались в начале 2021 года. В первый год перед нами стояла задача создания прототипа продукта и программного решения», — рассказывает младший научный сотрудник ИБМХ НЦМУ «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение» Анастасия Букреева. По её словам, ученые старались максимально учесть пожелания как свои, так и коллег, чтобы разработка была удобной и, самое главное, востребованной.

Веб-репозиторий «БиоВитрина», с одной стороны, должен помочь избежать повторения схожих исследований и способствовать сохранению материальных ресурсов. А с другой — позволит проводить совместные системные исследования, устанавливать новые научные кооперации.

«Мы не ожидали, что такой, на первый взгляд, простой продукт, как веб-репозиторий биологических образцов, может быть полезен не только ученым, но и нашим клиническим партнерам (то есть врачам), а также донорам образцов, то есть пациентам. Платформа доступна для использования, и на ней уже зарегистрированы первые пользователи», — отмечает Анастасия Букреева.

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность научных центров мирового уровня (НЦМУ) стала возможной благодаря национальному проекту «Наука и университеты». Сегодня Россия взяла курс на инновационный прорыв. Наука стала сферой, где талантливая молодежь может найти себя и успешно развиваться. Благодаря национальному проекту «Наука и университеты», реализуемому Минобрнауки России, появляются новые технологии, создаются новые лаборатории, проводятся исследования. Национальный проект «Наука и университеты» направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан страны полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.