Захарова: действия МУС не могут повлиять на участие делегаций России в работе ООН

Москва, , 12:51 — REGNUM Действия Международного уголовного суда (МУС) не могут оказать влияние на участие российских делегаций в работе ООН. Об этом в ходе брифинга 23 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, действия МУС также не могут оказать влияние на членство в органах ООН.

«Россия никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с МУС, его действия по отношению к гражданам РФ юридически ничтожны», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта на сайте Международного уголовного суда в Гааге появилась информация о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. В Кремле совершенно спокойно отнеслись к незаконному и не имеющему для РФ силы решению МУС. В МИД РФ, комментируя данное решение, отметили, что оно не имеет никакого значения для России, так как страна не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что прокурор МУС только выполняет заказы Запада и игнорирует преступления США.