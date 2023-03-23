Пекин, , 12:46 — REGNUM Россия сократила инвестиции в ценные бумаги Соединённых Штатов Америки на сумму в миллиарды долларов. По состоянию на январь 2023 года инвестиции РФ в казначейские облигации США составляют $67 млн, в то время как в декабре 2022 года объем вложений России в американские государственные облигации составлял $629 млн, а в октябре 2022 года — 2,034 млрд долларов. Об этом пишет «Газета.ru», ссылаясь на китайское издание Sohu.

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Между тем, как отмечено в статье, в США рассчитывали, что с началом спецоперации на Украине Россия перестанет выплачивать свои долги и ей будет грозить конфискация на десятки миллиардов долларов.

Как утверждают авторы статьи, всего за год произошло сокращение вложений России в американские ценные бумаги в десятки раз, что может стать примером для Китая в будущем.

Ранее сообщалось, что экономическая война против России не разрушила российскую экономику, как надеялись в США. Как отметил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении на расширенном заседании коллегии МВД, у Запада не получилось с помощью санкций разрушить экономику России по-быстрому, однако они не оставили попыток и намерены продолжить свои намерения в среднесрочной перспективе.